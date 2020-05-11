هازال كايا تكشف صورة واضحة لإبنها.. وهل يشبهها؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة التركية ​هازال كايا​ وجه إبنها للمرة الأولى، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت هازال صورة واضحة لملامح وجه إبنها، وعلّقت: "منذ كيرنا وحتى عيد الأم، من الصعب الاهتمام بالأطفال. اليوم عيد الأم الأول بالنسبة إلي... هذا رائع".

تعليقات متابعي هازال ركّزت على جمال الطفل، وعلى الشبه الكبير بينه وبين والدته.

وقبل ذلك نشرت هازال صورة لها ظهرت فيها برفقة زوجها المخرج علي أطاي، وهما يجلسان في المنزل إستجابة لمتطلبات الحجر المنزلي، الذي فُرض في تركيا، على خلفية الإنتشار الكبير لفيروس كورونا، وعلّقت: "أحببنا التزام المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت ومزاجنا جيد".

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