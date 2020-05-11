نجوى إبراهيم تُفجع بوفاة شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - فُجعت الممثلة والإعلامية المصرية ​نجوى إبراهيم​، بوفاة شقيقها الوحيد محمد إبراهيم، وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت عليها، بسبب فقدانه وهو صائم.

يذكر أن نجوى إبراهيم إعتزلت العمل الإعلامي منذ عدة سنوات، بعد بلوغها السن القانونية للخروج إلى المعاش، وكانت قدمت عدداً من أشهر وأهم البرامج، ومنها "اخترنا لك"، "عصافير الجنة"، "6 على 6"، "فكر ثواني واكسب دقائق"، وقدمت أيضاً برنامج الأطفال "صباح الخير" مع شخصية بقلظ الشهيرة، وإرتبط بهذا البرنامج ملايين الأطفال في مصر والعالم العربي، الذين لقبوها بـ"ماما نجوى".



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