ميرنا وليد - بيروت - بعد الإنتقادات الحادة التي تعرّضت لها من الممثل السعودي ​فهد الحيان​، ووصفه لها بـ"الهبلة"، بسبب إمتعاضه من أدائها في مسلسل "مليون ريال"، إنهارت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ بكاءً على الهواء مباشرة، خلال إستضافتها في برنامج "سوالف رمضانية"، الذي يقدّمه الممثل الكويتي حسن البلام.

وردّت الشعيبي على الحيان، مناشدة وزير الإعلام السعودي بالتحقيق معه، قائلة: " أناشد وزير الإعلام إن الشباب اللي مثل هدول لازم تقعدون معاهم وتقولوا لهم عيب تطقون الفنانين".

وأضافت: "أنا عمري 41 سنة ومن صغري وأنا في هالمجال.. وأنت كفنان أو ناقد تقول ليه جايبين هالفنانة أنا عتبي على الحكومة.. ليش كده عيب أنا في بلدك وضيفة عندك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصف فهد الحيان لها بـ"الهبلة".. هيا الشعيبي تنهار بكاءً - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.