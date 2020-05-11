حارس المرمى التشيكي الأسطوري يكشف عن أخطر لاعب واجهه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 مايو 2020 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأنهى تشيك مشواره الكروي بعدما خاض 443 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقي تشيلسي وأرسنال، حيث حصل على عدة ألقاب مع الفريق الأزرق، الذي توج معه أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

وكواحد من عظماء العصر الحديث في مركز حراسة المرمى، واجه تشيك العديد من أقوى نجوم اللعبة لكن الحارس التشيكي أكد أن روني فوق البقية.

وخلال حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي تشيلسي، الأحد، قال تشيك، “واين روني هو أقوى منافس واجهته”.

وأضاف، “في كل مرة لعبنا فيها ضد يونايتد كان علي التأكد من أنني كنت على دراية بأنه يملك الكرة، لأنه كان لا يمكن التنبؤ به، وهو ماهر للغاية”.

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وتابع الحارس المعتزل “هو رجل يمكنه أن يطارد، أن يقاتل، يهرب، ويتسم بالمهارة في تسديداته. يمكنه أن يسجل من خط المنتصف. كان التحدي أمامه ممتعا”.

وأوضح تشيك أن وقته في تشيلسي وصل إلى نهاية قاسية إلى حد ما، خاصة بعد استدعاء النادي اللندني للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي قضى ثلاثة أعوام مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وقال تشيك، “لم أكن سعيداً على الإطلاق. كنت أرى في فترة ما قبل الموسم مدى صعوبة عملي. لم يكن هناك شيء واضح يشير إلى أنني لن أكون مستعدا للاحتفاظ بموقعي. ولكن في فريق كرة القدم، يمكنك اللعب بحارس مرمى واحد فقط كل أسبوع، وللأسف كان هذا هو الحال. واعتبر تيبو مستقبل النادي بكل إمكاناته وكفاءته. فهمت أن الاختيار قد تم”.

واستطرد الحارس التشيكي “الرحيل عن تشيلسي كان أصعب قرار اتخذته. بعد أن لعبت في هذا النادي لفترة طويلة، وأصبحت جزءا كبيرا من تاريخه، اعتقدت دائما أنني سأنهي مسيرتي في تشيلسي، أو ربما أغادر في العامين الأخيرين”.

وتطرق تشيك للحديث عن مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، حيث قال إنه أصبح قويا بشكل متزايد خلال العقد الماضي.