كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو رمزي يكشف موعد الانتهاء من تصوير "ولاد إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفنان عمرو رمزي، أنه لم يتم الانتهاء من تصوير باقي حلقات مسلسل ولاد إمبابة الذي يعرض حالياً علي قناه النهار دراما، وقناة صدي البلد.

وتابع "رمزي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" أنه يتبقي أربع حلقات ويتم الانتهاء من تصوير مسلسل "ولاد إمبابة"، حيث أن "عمرو" يقوم بدور محامي في منطقه شعبيه في المسلسل.

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة" فريدة سيف النصر وعمرو رمزي وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..