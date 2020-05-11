تراند اليوم : مش هتصدق جمالهم .. الفنانة جيهان نصر تظهر مع أبنائها من الملياردير السعودي

يحل اليوم الاثنين 11 مايو، عيد ميلاد الفنانة جيهان نصر، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1972، وتركت الحياة الفنية واعتزلت بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، تاركة لنا رصيدًا من الأعمال الجميلة محفورة في ذاكرة الفن في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

اسمها الحقيقي جيهان نصر عيسي من مواليد عام 1972 حصلت علي بكالوريوس رياض الأطفال، ولكن كان لها مواهب أخرى تقلقها وتحركها نحو عالم الفن والشهرة والمجد حيث بدأت كموديل في مجال الإعلانات لأشهر السلع التجارية.

وبمجرد ظهور جيهان نصر، علي الشاشة في فترة التسعينيات نالت قبولا واسعًا من قبل العاملين في الوسط الفني والجمهور حيث تنبأ لها الكثيرون بأن تكون خليفة النجمة شريهان لما تملكه من قدرات فنية متنوعة وجمال وجاذبية أهلتها لأن تخترق المجال الفني بسهولة.

وفي أغسطس من العام الماضي، 2019، وظهرت جيهان نصر بصحبة ابنائها مع الفنانة هبة مجدي بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية الملك لير، التي تقوم ببطولتها هبة مجدي والفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجها محمد محسن.

وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: “فجأة حصلت إمبارح في عرض الملك لير اني شفت النجمة ” جيهان نصر ” وأولادها أنا بحبها قوي وانتي شرفتينا اسعدتينا بوجودك”.

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