تراند اليوم : أميرة ديزني ” كارمن سليمان ” بتجنن الجمهور بجمالها – اتفرج

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت كارمن سليمان معلقة على الصورة : الحمد لله علي نعمه الرضا ، اتصورت الصوره دي من دقيقه وانتوا امتي اخر مره اخدتوا صور لنفسكوا.

وتلقت كارمن سليمان العديد من التعليقات من متابعيها وجاءت كالآتي:

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شكلك جميل

انا لسه متصوره حالا

انتي قمر في كل حالاتك

وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا في غناء تتر مسلسل “نصيبي وقسمتك 3‏‎”.

وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردًا‎.