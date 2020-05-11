تراند اليوم : أميرة ديزني ” كارمن سليمان ” بتجنن الجمهور بجمالها – اتفرج

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وكتبت كارمن سليمان معلقة على الصورة : الحمد لله علي نعمه الرضا ، اتصورت الصوره دي من دقيقه وانتوا امتي اخر مره اخدتوا صور لنفسكوا.
وتلقت كارمن سليمان العديد من التعليقات من متابعيها وجاءت كالآتي:
شكلك جميل
انا لسه متصوره حالا
انتي قمر في كل حالاتك
وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا في غناء تتر مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”.
وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردًا.