تراند اليوم : ملكة جمال .. رنا سماحه تظهر بالحجاب علي إنستجرام – اتفرج

شاركت الفنانة رنا سماحه جمهورها بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” .

وظهرت رنا سماحه في الصورة مرتديه الحجاب وذلك من كواليس مسلسل “جمع سالم” الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى”

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل جمع سالم طلب فوزي حرب ” سامح الصريطي “شراء الفيلا التي قام بسرقتها ” يونس” محمد شاهين “يونس” ،وطلب فوزي منه تسليمه المستندات الخاصة بالأراضي ولكن لم يتمكن من الحصول عليها بسبب سرقتها مع الأموال.

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يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، زينة، رنا سماحة، ملك قورة، ريم البارودي ، محمد علاء ، محمد عادل ومحمد شاهين.