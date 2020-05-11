تراند اليوم : بالفيديو – وفاة الفنان أحمد خليل تشعل السوشيال ميديا

تصدر #الفتوه موقع التواصل الاجتماعى تويتر و تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الهاشتاج.

حيث تصدر بعد أداء كبير من جانب الفنانيين و الذى اشاد بهم الجمهور و بطاقم المسلسل اكمل و تاثرهم بمشهد وفاة الفنان القدير أحمد خليل.

و جاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:

مسلسل الفتوة نمبر وان

الفتوة احسن مسلسل فى رمضان ٢٠٢٠

مشهد موت الفنان احمد خليل يُبكى الحجر ويقطع القلب

احمد خليل ممثل عظيم

الفتوة ابداع وعظمة

مسلسل الفتوة من افضل المسلسلات من حيث التصوير والتمثيل والقصة والمكان.

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تدور احداث المسلسل فى زمن غير زمننا الحالي حيث ترجع الأحداث لقرن مضى و تتناول الطابع الشعبى بالإضافة إلى الرومانسى و الكوميدي.

ويشارك بطولة مسلسل الفتوة الفنان ياسر جلال و احمد صلاح حسنى ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.