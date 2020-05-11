تراند اليوم : عمر كمال يكشف علاقته العاطفية بالراقصة جوهرة : فرفشتني

تصدر الفنان عمر كمال، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

وقال إن علاقته بالراقصة جوهرة مجرد عمل فقط، وإن جوهرة إنسانة خفيفة الظل والكل يميل لها خاصة أن علاقتها جيدة مع الجميع، وسبب في نجاح الأغاني عندما ترقص عليها، متابعا: “أنا دائما مبتسم وأكره التكشير”.

وكشف عمر كمال، عن ارتباطه فى فترة سابقة بـ فتاة أماراتية، معقبا:” كان فيه مشروع ارتباط رسمى لكن لم نتفق”.

Advertisements

بينما أنكر فى حواره مع إيناس الدغيدي، شائعة ان الفتاة الإماراتية هي التي تنفق عليه، مؤكدا أنه يعمل بالعديد من الدول وينفق على نفسه وأن هذة الأقاويل مجرد شائعات.

كما أضاف قائلًا :”علاقتي بالفتاة الاماراتية جيدة، وأعمل بالعديد من الدول العربية ولم اجن من أغانى المهرجانات شئ.