تراند اليوم : بتوصية من فايلر.. الأهلي يستقر على التجديد لمدافع الفزيق

استقرت لجنة التخطيط الأهلي برئاسة محسن صالح، علي تجديد عقد مدافع الفريق خلال فترة التوقف الرياضي الحالية.

فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضي في جميع الدوريات العربية والأوروبية بسبب الأجراءات الأحترازية منعًا لتفشي الوباء.

لجنة التخطيط بالأهلي تفتح خلال الأيام المقبلة ملف التجديد لرامي ربيعة لاعب الفريق الذي سينتهي عقده الموسم المقبل.

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وجاء ذلك بعد توصية المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بالأبقاء على اللاعب لمدة موسمين آخرين.

ويمتلك الأهلي في خط الدفاع كلا من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي وسعد سمير بجانب رامي ربيعة.

يذكر أن، الأهلي أعلن في الفترة الماضية عن تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق لمدة موسمين، علمًا بأن عقده كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.