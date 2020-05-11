كوليت الحلاني لزوجها عاصي: وأنا بعشقك

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت السيدة كوليت الحلاني، زوجة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني مقطع فيديو من كليب “بعشقك” الذي تشارك في بطولته إلى جانب زوجها وأولادهما عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.
وأعربت كوليت عن حبّها لزوجها عاصي من خلال تعليقها على الفيديو حيث كتبت: “وأنا بعشقك”.
كليب أغنية “بعشقك” تم تصويره في جو عائلي بإمتياز، ويظهر فيه عاصي الحلاني مع زوجته كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، في لقطات صوّرت عن طريق الهاتف إضافة إلى التصوير السينمائي.
أغنية “بعشفك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد.
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