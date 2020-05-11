نادر الأتات يكشف عن مشاريعه الفنية بعد كورونا.. ومفاجأة تجمعه مع فنان عراقي

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم اللبناني نادر الأتات أنه ينشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لأغنيات جديدة بعدّة لهجات عربية.

وصرّح الأتات خلال حلوله ضيفًا على برنامج “سهرانين معاكم بالبيت” مع سيرين عبد النور وأحمد فهمي عبر شاشة “ام بي سي”، أن بجعبته أغنية باللهجة العراقية يتعاون فيها مع الفنان نور الزين وأغنية أخرى باللهجة المصرية لم يكشف عن تفاصيلها.

وأشار نادر الأتات أنه ينتظر تحسن الأوضاع بعد انتشار فيروس كورونا حتى يختار الأغنية المناسبة لطرحها في الأسواق.

على صعيد آخر، يحقق نادر الأتات نجاحًا لافتًا منذ طرح أغنيته الجديدة “يا تارك” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.