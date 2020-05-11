عزل الفرق الألمانية أسبوع إستعدادًا لإستئناف البطولة

متابعة بتجــــــــرد: دخلت الأندية الألمانية الحجر الصحي لمدة أسبوع إستعداداً لاستئناف مباريات الدوري وأقر رؤساء الأندية بأن إكمال الموسم وسط أزمة فيروس كورونا لن يكون سهلاً. وأعلنت رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي استئناف النشاط يوم 16 أيار بعد شهرين من التوقف لتصبح أول مسابقة كبرى للدوري تحسم قرار العودة.

وألزمت الفرق بالخضوع للعزل لمدة أسبوع عقب إجراء فحوص كورونا بهدف تخفيض مخاطر العدوى قبل اللعب في استادات خالية لتجنب انتشار الفيروس.

واختارت فرق مثل بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وفولفسبورغ فنادق داخل مدنها لإقامة معسكرات مغلقة في عزلة تامة، ويستخدم شالكه الذي سيواجه دورتموند في قمة محلية وبروسيا مونشنغلادباخ فندقين داخل ملعبي الفريقين بينما انتقل باير ليفركوزن وأونيون برلين إلى فندقين معزولين عن المدن.