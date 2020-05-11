مالوما يحتفل بعيد الأم بصورة جديدة مع والدته

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم الكولومبي العالمي مالوما مع والدته بعيد الأمهات على طريقته الخاصة.

ونشر مالوما صورة جديدة له مع والدته ظهر فيها وهو يحتضنها وأرفقها بتعليق جاء فيه: “عيد أم سعيد”. وحصدت صورة مالوما مع والدته أكثر من مليون علامة إعجابات عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

وكان مالوما قد طرح أغنية جديدة بعنوان Qué Chimba عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور.