خاص – ماهر جاه يحضّر لمفاجأة بعد كورونا

متابعة بتجـــــــرد: انتهى الفنان اللبناني ماهر جاه من تسجيل أغنية جديدة يستعد لطرحها خلال موسم صيف 2020.

وفي اتصال خاص مع موقع “بتجـــرد”، صرّح ماهر جاه أن الأغنية جميلة جدًا وتناسب أجواء الصيف والسهرات الشبابية؛ وقال ماهر أنه بدأ التحضير للأغنية قبل وقوع أزمة كورونا واتخاذ الدّولة اللبنانية إجراءات التعبئة العامة.

كما وأشار ماهر جاه لموقعنا إلى أن الأغنية ستبصر النور فور تحسن الأوضاع وسط خطّة تسويقية وضعتها شركة “تايغا” التي تتولى إنتاج أعماله الفنية منذ سنوات.

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وكان ماهر جاه قد أصدر في صيف 2019 أغنية بعنوان “إنت هي” من كلماته وألحانه وتوزيع Vox Box، وتعاون في الكليب الخاص بها مع المخرجة هيفا فقيه.

وبرصيد ماهر جاه أغاني عدّة نذكر من بينها “شفتا نايمة”، “وتعذبت” و”مش لعبة”، وحققت جميعها رواجًا واسعًا وخاصةً لدى جيل الشباب.

صفحة الفنان ماهر جاه الرسمية في موقع “إنستغرام”: