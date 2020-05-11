بالصورة – مريم أوزرلي تحتفل مع والدتها بعيد الأم

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت الممثلة التركية مريم أوزرلي بوالدتها بمناسبة حلول عيد الأم الغربي والذي يحتفى به في دول الغرب يوم 10 أيار سنوياً. ونشرت صورة جمعتها بوالدتها وبإخوتها الثلاثة تمّ التقاطها سابقاً. وتوجّهت أوزرلي برسالة معايدة إلى والدتها قالت فيها بالإنكليزية: “الجنة تحت قدميكِ يا أمي. هذه والدتي مع أبنائها الأربعة. شكراً يا أمي لأنك الأم الأفضل التي كنا نتمناها دائماً. ليست باستطاعتنا أن نكون معك اليوم ولكن قلوبنا معك. عيد أم سعيد لجميع الأمهات”.

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