هذا ردّ فعل الجمهور بعد التغيّر الكبير في مظهر اديل

منذ أيام، فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة أديل الجمهور بظهورها عبر حسابها على إنستغرام بعد غياب لأشهر وذلك تزامنًا مع احتفالها بعيد ميلادها الثاني والثلاثين.

المفاجأة، التغيّر الكبير الذي طرأ على مظهر أديل التي صدمت محبيها حول العالم بالتغيير الكبير في مظهرها، حيث أطلت بجسد رشيق وخصر نحيف بعد خسارتها للوزن الزائد.

لكن على ما يبدو ان الصورة الجديدة لـ أديل لم تعجب محبيها الذين أكدوا في استفتاء أجراه موقع “الخليج 365” أن نجمة Hello كانت أجمل في السابق بنحو 78%، فيما أعجب 22% بلوكها الجديد.

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وقررت أديل أن تخسر وزنها وتتبع نظاماً غذائياً صحياً لتكون بحالة جيدة إلى جانب ابنها أنجلو من زوجها السابق سايمون كونكي الذي أنفصلت عنه العام الماضي.

وكانت المغنية قد وجهت بمناسبة عيدها رسالة الى “أصحاب المهن المهمة الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحفاظ على سلامتنا في ظل أزمة وباء كورونا”.

ومن المتوقع أن تطرح أديل ألبوماً جديداً هذا العام بعد خمس سنوات من الغياب.