غادة عبدالرازق تتراجع عن إهانة طارق الشناوي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تراجعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن إهانتها لمواطنها الناقد الفني طارق الشناوي، بقولها إنه يتلقى أموالًا من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال الفنية، لافتًة إلى أن ما حدث خطأ غير مقصود وأنه لا أزمة بينها وبين الشناوي.

واتهمت عبدالرازق أحد المسؤولين عن إدارة السوشيال ميديا لديها، بأنه هو من وضع المنشور عبر حسابها على إنستغرام وأهان طارق الشناوي وتسبب لها في هذه الأزمة. ولاحقًا، صرّحت غادة قائلة: "ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسؤولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي"، وأضافت: "لا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام، سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي، وشكرًا".

وخرجت الممثلة المصرية عن صمتها أيضًا من خلال مداخلة متلفزة قالت فيها إنها لا تعرف شخص الناقد الفني طارق الشناوي، ولم تسمع عنه من قبل، إضافة إلى أنها لم تكتب بيدها شيئًا يسيء إليه، رغم أن المنشور المسيء خرج من حسابها الرسمي، لافتًة إلى أن الأمر مدبر.

وأضافت مبينًة: "حد وزه بقى الله أعلم عشان يعملي مشكلة لأن مسلسلي ناجح"، مضيفًة أنه في حال عدم تصديقها من الممكن أن يتم الحصول على هاتفها ومعرفة إن كان هذا المنشور خرج من هاتفها أم لا.

ونشرت الفنانة المصرية صورة من لقاء الشناوي مع لميس الحديدي، لتؤكد أنه على المصريين أن يعرفوا أن الشناوي يتلقى أموالًا من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال، ولم تقف عند هذا الحد، بل أكدت أن لها تجربة سابقة معه في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض قبل سنوات، بعدما قامت بدفع أموال له من أجل الكتابة عن العمل بشكل جيد.

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وكانت "فوشيا" قد انفردت بنبأ زواج غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا؛ إذ أكد مصدر مقرب من الفنانة المصرية أن الحلقة التي شهدت حفل زفاف غادة عبدالرازق في المسلسل كانت عبارة عن احتفال صغير بزفافها في الحقيقة أيضًا، موضحًا أنها كانت عروسًا بالمسلسل وعروسًا بالواقع وتزوجت من هيثم زنيتا.

وأضاف المصدر أن غادة عبدالرازق فضلت عدم الإعلان عن الزواج في الفترة الحالية كي لا يربط أحد الأمر بأنها تقوم بالدعاية للمسلسل، مبينًا أنها تعرفت على مدير التصوير هيثم زينتا منذ تصوير مسلسلها "حكاية حياة" الذي عرض في دراما رمضان 2013.

وأوضح المصدر أن غادة وهيثم حدث بينهما تقارب لفترة بعد مسلسل "حكاية حياة"، ثم انفصلا لفترة وعادا التواصل مجددًا قبل عام وتم الاتفاق على تفاصيل الزواج.

وأكد المصدر أن عقد قرانها تم قبل أسبوعين وأهداها هيثم زينتا شبكة، موضحًا أن المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير شهدا على عقد الزواج.

وعن حفل الزفاف وارتداء الفستان الأبيض، قال المصدر إن غادة عبدالرازق قررت إقامة حفل زفاف بسيط يحضره المقربون منها بعد انتهاء شهر رمضان، ولن ترتدي خلاله الفستان الأبيض، إلا أن شهر العسل سيكون عبارة عن رحلة سفر داخلية في مصر كونها أكثر أمانًا حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولأن وضع السفر للخارج صعب مع تعليق الطيران وقد تسافر مثلًا إلى الجونة لمدة شهر.

يُذكر أن ‎مسلسل "سلطانة المعز" تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، وغيرهم وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎