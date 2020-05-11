ويزو تعتدي على خادمة فيفي عبده وتسقطها أرضًا( فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت نجمة مسرح مصر "ويزو" ضيفة على برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الراقصة الاستعراضية فيفي عبده ومخصص لعمل المقالب في مشاهير المجتمع.

وأبدت ويزو دهشتها مبكراً من رجل الأمن أثناء دخولها لفيلا فيفي عبده، حيث كان الحارس يطالبها بالمرور من الباب عدة مرات لأن اللمبة تضيئ بالأحمر وهو ما أثار استغرابها حتى ظهرت فيفي وأدخلتها بيتها.

وحين دخلت ويزو جلست مع فيفي تتبادل أطراف الحديث وأثناء الاندماج معها أفزعها صوت فرقعة وسقوط الخادمة على الأرض.

وسارعت ويزو لمتابعة الموقف فكانت "فيفي" تردد "الله أكبر" منورة يا ويزو في إشارة منها إلى أنها حسدت منزلها ثم قامت بتبخير المنزل ورش الملح على ويزو.

بعدها اشتبكت فيفي عبده مع جارتها الأجنبية عبر الهاتف وأقحمت "ويزو" في الموضوع وأعطتها الهاتف لترد عليها، وحين جاءت وقعت مشادة كلامية مع فيفي وتدخلت نجمة مسرح مصر فيها وحدثت اشتباكات خفيفة وقامت ويزو بدفعها حتى تم طرد الأجنبية من المنزل.

بعدها حاولت فيفي استفزاز ويزو من خلال توجيه اتهامات غبر مباشرة بسرقة مشغولاتها الذهبية فكانت الضيفة تقول لها مع كثرة التلميح "أنتي بتتكلمي بجد" وسط حالة من الذهول بسبب تتابع الأحداث الغريبة.

وخلال هذه الضجة اتهمت فيفي عبده المغربية المشتركة معها في البرنامج بأنها سرقت مشغولاتها الذهبية وفجأه سقطت فيفي على الأرض وهي تردد "خربتوا بيتي" فزاد رعب ويزو.

Advertisements

وحاولت ويزو إفاقة فيفي عبده من خلال طلبها للمياه لكن الخادمة السمراء دخلت عليها واتهمت ويزو بأنها السبب في كل هذه المشاكل فقامت الأخيرة بدفعها على الأرض وإسقاطها أرضًا.

وبينما الوضع هكذا أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة لتعرف بعدها ويزو أنها سقط في مقلبها وقالت لفيفي: لم أتوقع أن تقومي بعمل برنامج مقالب.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

ووجهت اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.

وويزو هي دينا محسن، ممثلة مصرية، وبدأت التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات "صالون مدام إيمان" و"بلوتيكا"، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبد الباقي في سلسلة عروض "تياترو مصر" المسرحية، وهو ما أهلها للعمل فيما بعد في السينما من خلال أفلام "جيران السعد، جوازة ميري".