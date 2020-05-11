محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة وزيري منها

كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي عن تفاصيل اتهامها لوكيل أعمالها السابق محمد وزيري بسرقة 63 مليون جنيه من أرصدتها بالبنوك، قائلًا إن وزيري نقل أموال من حسابها إلى حسابه طبقًا للمستندات والمحاضر التي حصل عليها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج mbctrending الجمعة، أنه الموضوع كبير ولدينا محاضر ومستندات رسمية تؤكد أنه كان يضع أموالها بحسابه من خلال تفويض له بالبنوك، موجها نصيحة له بتسليم الأموال لأنه سيواجه قضايا عديدة.

ولفت محامي النجمة اللبنانية أنه يعمل الآن في نطاقات الجنح ويوجد له جنايتين من الممكن أن تصل عقوبتهما لـ 15 سنة في كل قضية، مشيرا إلى أنه هناك فرصة للتصالح لأنه لا توجد مشكلة بين هيفاء ووزيري، داعيا إياه بأن يتأسف ويحضر المال لانه لا يوجد خلاف شخصي معه.

وأكد أنه "لسنا بلطجية ونحن على حق ولدينا مستندات وأدلة وشهود وهو مع نفسه يدرك هذا الأمر وسيتراجع".

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