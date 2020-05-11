أول تعليق لدنيا بطمة على قرار القاضي في قضية "حمزة مون بيبي"

اوضحت الفنانة دنيا بطمة سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا الفترة الاخيرة، وحرصت على التعليق على قرار قاضي التحقيق بمتابعتها في حالة سراح في قضية صفحة "حمزة مون بيبي".

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل منشوراً اعتذرت فيه من متابعيها عم غيابها وعدم تعليقها على القرار بسبب انشغالها مع زوجها المنتج محمد الترك بسبب وفاة عمه محمد أوشار أبوخليل، بعد صراع مع مرض السرطان.

وحرصت على الرد على القرار بطريقة غير مباشرة قائلة "الله يقوينا على القوم الظالمين وحق الناس لن يضيع مهما حاولتم".

من المرتقب أن تمثل الفنانة المغربية وشقيقتها ابتسام والمصممة عائشة عياش وصوفيا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 14 ايار الحالي.

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وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش قرر متابعة المغنية في حالة سراح، بينما ارتأى محاكمة شقيقتها ومتهمتين أخريين في وضعية اعتقال احتياطي، في قضية "حمزة مون بيبي" الذي استخدم لابتزاز المشاهير ورجال الاعمال.

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