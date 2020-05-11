حليمة بولند تثير ضجة باستعراض طريقتها في الإحتفال بالقرقيعان

أعلنت المذيعة الكويتية حليمة بولند عن اعتمادها على طريقة مختلفة هذا العام للاحتفال بيوم القرقيعان، وهو الاحتفال بصيام نصف رمضان، الامر الذي شكل صدمة لعدد كبير من متابعيها.

ونشرت المذيعة المثيرة للجدل مقاطع فيديو على سناب شات استعرضت فيها كمية كبيرة من ليرات الذهب، التي قررت ان تقدمها للبدون المقيمين في الكويت.

وقالت: "هذه السنة قرقيعاني ما حيكون لاهلي واصدقائي كالعادة بل سيكون للاسر المتعففة من اخواننا البدون، سأحطلهم مؤونة غذائية وبداخلها ليرة ذهب توصلهم ان شاء الله وتكون يا رب فرحة لهم تسعدهم".

نالت مبادرة بولند الانسانية إعجاب العديد من متابعيها الذين اثنوا على تصرفها النبيل في حق البدون، في المقابل انتقدها العديد من المتابعين على اعتبار ان فعل الخير لا يحتاج للاستعراض.

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