حلا الترك تتعرض للانتقاد بسبب فيديو في الشارع بعد وفاة قريبها

تعرضت الفنانة حلا الترك لموجة من الانتقادات القاسية بسبب مشاركتها في توزيع المئات من أكياس الهدايا على الأطفال، إحتفالاً بفعاليات يوم القرقيعان، الموافق اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، رغم وفاة عم والدها السيد محمد اوشار ابوخليل بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وظهرت الشابة البحرينية في مقطع فيديو نشرته على انستغرام وهي ترتدي عباءة قصيرة عليها رسوم اطفال، تتناسب مع المناسبة السنوية، وبدت في غاية السعادة وهي توزع الهدايا على الاطفال المارين في السيارات، الامر الذي عرضها للهجوم.

وعلقت على المقطع قائلة: "سُعدت بمشاركتي اليوم مع (بَست السعادة) لتوزيع الهدايا على أطفال البحرين بمناسبة القرقاعون بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة. الله يحفظ البحرين حكومةً وشعبا. بحرينية وافتخر".

وتعرضت حلا للكثير من الانتقاد ليس فقط بسبب اهمالها وفاة قريبها انما ايضا بسبب اهمالها للإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منتقدين توزيعها للهدايا دون أخذ الوقاية اللازمة، ما يشكل خطراً على نفسها وعلى عائلتها.

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