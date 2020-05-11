هند القحطاني ترد على من اتهمها بعقوق الوالدين

بعد انتقادها واتهامها بالتحرر وعقوق الوالدين، خرجت السعودية هند القحطاني عن صمتها وردت بمقطع فيديو لأبنائها وهم يتواصلون مع والدهم ويتبادلون أطراف الحديث معه، في محاولة لتكذيب ما قالته مواطنتها الناشطة فتو العقيل.

ووثقّت القحطاني محادثة الأبناء مع والدهم من خلال حسابها عبر تطبيق "سناب تشات"، حيث ظهر أولادها متراصين إلى جوار بعضهم عند تواصلهم مع والدهم عبر الهاتف.

وعلقت عليه قائلة: "كتاكيتي يكلمون أبوهم وأخواتهم من أبوهم، كتاكيتي يكلمون أبوهم بشكل شبه يومي"، نافية بذلك الاتهام الموجه لها.

وكانت العقيل، إحدى مشهورات "سناب شات" التي تقيم في الولايات المتحدة اللميركية قد نشرت تغريدة عبر "تويتر" اتهمت فيها القحطاني بالهرب من بلادها والتحرر وعقوق الوالدين، وحرمان أبنائها من "بر والدهم".

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وكانت العقيل، إحدى مشهورات "سناب شات" التي تقيم في الولايات المتحدة اللميركية قد نشرت تغريدة عبر "تويتر" اتهمت فيها القحطاني بالهرب من بلادها والتحرر وعقوق الوالدين، وحرمان أبنائها من "بر والدهم".

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