نوال الزغبي ترفض عودة التلاميذ الى المدارس

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"الخليج 365" من بيروت: عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رفضها لفكرة عودة التلاميذ الى المدارس والجامعات في تغريدة وجههتها لوزير التربية والتعليم اللبناني في ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا. وقالت في تغريدتها: “اولادنا مش حقل تجارب! هل تضمن معاليك انو ولادنا مش رح ينصابو و يعدونا و يعدوا جدن و ستن؟ هيدي جريمة مش تجربة“.
اولادنا مش حقل تجارب! هل تضمن معاليك انو ولادنا مش رح ينصابو و يعدونا و يعدوا جدن و ستن؟ هيدي جريمة مش تجربة #لا_للإستلشاء #كورونا
وتلتزم نوال الزغبي وأبنائها الحجر المنزلي منذ أسابيع للوقاية من فيروس كورونا، حيث تعمل من المنزل على البومها الجديد، كما تتابع نجاح أغنية "إتحاربت" شارة مسلسل غادة عبد الرازق سلطانة المعز والتي صدرت بالتزامن مع عرض العمل الرمضاني.
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