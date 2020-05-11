هيا الشعيبي تبكي وتتوعد المسيئين بمقاضاتهم

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"الخليج 365" من بيروت: إنهارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بالبكاء على الهواء مباشرة، خلال إستضافتها من الفنان الكويتي حسن البلام في برنامجه "سوالف رمضانية"؛ وذلك بسبب الإنتقادات الحادة التي تعرضت لها مؤخراً من الفنان السعودي فهد الحيان ووصفه لها بـ"الهبلة"؛ حيث شَنّ الفنان السعودي حملة هجوم شرسة على سلسلة للأعمال الرمضانية وللفنانين على حد سواء.

وقد عبر الحيان عن إمتعاضه الكبير من أدائها في المسلسل السعودي الكوميدي "مليار ريال"، الذي وصفه الكثير من النقاد بأنه "تهريج"، ولا يليق بأن يعرض على قناة سعودية حكومية.

وقال الحيان من خلال حديثه إنّ هيا الشعيبي تحتاج لأن تكون تحت مراقبة المخرج الذي عليه أن يكون موجهاً لها في تصرفاتها وحتى في خروجها عن النص وضبط تحركاتها، لأنّ هيا بطبيعتها "هبلة"؛ ثم تدارك حديثه بالقول بأنّه تربطه علاقة وثيقة بـ"أم فهد"، وهناك احترام كبير متبادل بينهما.

وقد ردّت الشعيبي على الحيان في برنامج البلام مناشدة وزير الإعلام السعودي بالتحقيق مع الحيان قائلة: " أناشد وزير الإعلام إن الشباب اللي مثل هدول لازم تقعدون معاهم وتقولوا لهم عيب تطقون الفنانين"، وأضافت: "أنا عمري 41 سنة ومن صغري وأنا في هالمجال.. وأنت كفنان أو ناقد تقول ليه جايبين هالفنانة أنا عتبي على الحكومة.. ليش كده عيب أنا في بلدك وضيفة عندك".

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فرد البلام قائلاً: "من المفترض أن نبتعد عن الانتقادات الجارحة، فهيا الشعيبي فاكهة سخرها الله للفن الكوميدي، بأن ترسم البسمة بشكل معين على أي شخص من المتلقين، وإذا انت ما حبيت هالشي بإمكانك أن تقلب التلفزيون".

يذكر أن النجمة الكويتية تتعرض لانتقادات عديدة بسبب مشاركتها في مسلسل "مليار ريال" السعودي، منتقدين الأداء والشخصية الكوميدية التي تقدمها، وما إن بدأ عرض أولى الحلقات من المسلسل حتى بدأت تتنامى موجة الانتقادات التي طال أغلبها بطلة العمل شخصياً، فالمشكلة ظهرت ابتداءً بمعاناة الفنانة تقليد اللهجة السعودية، وهو ما ذهب بها أحياناً إلى تغير «الوشّو» القصيمية إلى «الشو» الشامية، لتنهال عليها السخرية من كل حدب وصوب.

ولكن المشكلة لم تنته عند اللهجة حيث علّق الجمهور على أدائها، ووصفه البعض بالتهريج، وقد ردّت هيا الشعيبي على موجة الانتقاد تلك عبر إطلالة تلفزيونية قالت فيها: «من ينتقدني أطفال تم تحريضهم.. أنا كويتية أنا بنت الشعيبي وبنت السعودية أنا كوميدية»؛ حيث أعلنت الشعيبي بشكل صريح عن نِيّتها مقاضاة كل من يسيئون إليها، حيث قالت: «أنا راح أرتقي وعندي محامين يأخذون إجراءاته.. فالكلام اللي طالع عني إذا ما أنا كنت مهمة جدا ما كان أشتغل علي تويتر ويكفي أن الحلقة صارت ترند.. أتمنى من حكومتنا أنهم يسكرون تويتر.. ونشوف الناس في شنو راح يتكلمون وبمنو راح يثيرون الجدل.. خلينا نشوف شو بصير لو اتسكر تويتر».