شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يتعاون مع فينسيا ويكشف عن أفلام دورته الملغاة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن أن مهرجان كان السينمائي سيعلن مجموعة أفلامه المختارة في دورته الملغاة في أوائل يونيو المقبل وأن المهرجان سيتعاون مع العديد من المهرجانات منها مهرجان فينسيا وذلك بعد استبعاد قدرة المهرجان عن الإنطلاق بشكله العادي.

وقال تيري فريمو، المفوض العام للمهرجان في مقابلة مع موقع سكرين ديلي أن المهرجان يدعم بشدة دور السينما وصناعاتها المهددة وأن في الفترة المقبلة يجب إعادة البناء وتأكيد علي والوحدة والتضامن.

من جابن أخر أعلن القائمون علي مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 الذي تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم ، أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذي عادة يقام علي هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 الي 26 يونيو لإقامته علي الانترنت وذلك لدعم المهنيين في صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمي من إدارة المهرجان ففي هذه الأوقات الصعبة التي يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفي وجهات النظر الهشة التي تتشكل لعالم السينما ، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان في هذا التوقيت الصعب.

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يذكر أن " Marché du Film " أكبر تجمع دولي لمحترفي الأفلام في العالم ففي العام الماضي شارك به 12،527 من 151 دولة ، إضافة الي إقامة عروض عالمية أولي و عروض خاصة .