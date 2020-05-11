شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس يتصدر تريند جوجل.. ومحمد رمضان يحتفل: "الحمد لله نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنس، بطولة الفنان محمد رمضان، تريند جوجل مصر، حيث يحظى المسلسل بإعجاب شديد من الجمهور، واحتفل رمضان بتصدر حلقة مسلسل للتريند على طريقته الخاصة، كونها جاءت "نمبر وان" على جميع المسلسلات التى تخوض المنافسة فى السباق الرمضانى لعام 2020.

نشر محمد رمضان، مقطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بها صورة لتريندات جوجل، يوم 17 رمضان، التى تتصدرها الحلقة السابعة عشر لمسلسل البرنس، مكتوب عليها "نمر وان"، فيما تتردد فى الخلفية كلمات وألحان أغنية "نمبر وان"، للنجم محمد رمضان.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، محاولة السجناء الذى اعتدى عليهم "رضوان" محمد رمضان، أن يتصالحوا معه من أجل بعض المصالح الشخصية التى يريدونها، ولكنه عرض عليهم طلبا بأنه يريد أن يجرى مكالمة هاتفية لوالد زوجته الراحلة حتى يطمئن على ابنته .

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وانتقل المشهد الثانى إلى ذهاب "فتحى" أحمد زاهر و"فدوى" روجينا الى منزل والد ووالدة "لبنى" زوجة "رضوان" للبحث عن "مريم" ابنة رضوان، وينجحون فى ذلك بعدما قاما بوضع مخدر فى الشاى لهما، وفى نفس الوقت نجح "رضوان فى إجراء المكالمة الهاتفية بعد وعد "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر، بأنه سيجرى الاتصال فى الخفاء دون أن يعلم أحد، والمفاجأة كانت صادمة عليه بعدما علم بأن ابنته تم خطفها، أدى إلى انهياره وتسبب اكتشاف حراس السجن بأن فى حيازته هاتف، ليصطحبوه إلى المأمور، لتختتم الحلقة لتشويق الجمهور ما سيحدث فى الحلقات القادمة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.