شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة صينية تؤدي أغنية "تحيا مصر" لأحمد جمال بلغة الإشارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الشاب أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بتواصل نجاح أغنتيه "تحيا مصر"، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، لفتاة صينية تؤدي الأغنية بلغة الإشارة.





وعلق علي الفيديو قائلا :"انا فرحان اوي بأغنية تحيا مصر و إزاي إحساسها وصل للكل بالطريقة دي لدرجة إن بنت صينية لمجرد إنها عايشة وسطنا عملت زينا و عبرت عن حبها لمصر بالفيديو ده".

وكانت الفنانة هيدي كرم،قد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها، عبر تطبيق "تيك توك"، غنت خلال الفيديو أغنية "تحيا مصر" للفنان أحمد جمال، بلغة الإشارة، وأشعلت هيدى كرم السوشيال ميديا بالفيديو حيث وصل إلى 300 ألف مشاهدة، وحاز الفيديو على إعجاب المدونين على منصات السوشيال ميديا المختلفة، مؤكدين أنه أحلى فيديو عبر تيك توك.

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ومن ناحية أخرى كان المطرب أحمد جمال قد طلب من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الانضمام للفرق الطبية المسؤولة عن رعاية مرضى كورونا، دون مقابل، وذلك لتخصصه بالأصل فى مجال الصيدلة قبل دخوله عالم الفن.

وكتب جمال عبر حسابه بموقع " انستجرام"، تعليقا علي خبر تكليف الصيادلة بمأمورية عمل بالمستشفيات نتيجة وجود عجز بها، قائلا :" لو الخبر ده صحيح فأنا أول واحد بطلب من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة إني أنضم للفرق الطبية لمساعدتهم و بدون مقابل".

ووجه جمال نصيحة لمتابعيه لعدم نقل العدوي بالفيروس، قائلا: "جمهورى المحترم واجب عليا التنويه كصيدلى بقى المرة دى بعيدًا عن الفن برغم انه كلام ممكن تكونوا سمعتوه قبل كده.. مهم جدًا ننفذ الكلام ده لو احنا فعلًا فى ضرورة قصوى للنزول، غير كده عدم النزول من البيت افضل لينا كلنا طبعًا".

وتابع :"و مش هوصيكم على التعقيم باستمرار وغسل اليدين بالصابون بجانب استخدام الكمامة.. وربنا يحفظكم جميعا".