شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 17.. الجيش المصري يقضي على قائد أنصار بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداثا خاطفة شهدتها الحلقة السابعة عشر من مسلسل الاختيار، بطولة النجم امير كرارة للمخرج بيتر ميمى، والذى يعرض على شاشة on، حيث أنتقل الأهابى عشماوى من الأسماعيلية إلى جبال العين السخنة، لإقامة معسكر تدريبى هناك للمجاهدين وتولى أمرهم، حيث قرر تدريب المجاهدين على الحروب العنيفة والقتال الشرس، وخلال مكالمة تليفونية أبلغ أبو عبد الله - ضياء عبد الخالق ، الارهابى عشماوى - أحمد العوضى أنه سيكون أميراً على مجموعة التكفيرين فى الوادى الجديد، ويطالبهم بالبيعة والسمع والطاعة، بعد مقتل أبو عبيدة.





وخلال سير أبو عبد الله - ضياء عبد الخالق فى شمال سيناء مستقلاً سيارة نصف نقل مع سائقه ، ضربت سيارته بصاروخ ، من قبيل الطائرات الحربية المصرية لتختتم الحلقة السابعة عشر أحداثها بطريقة المينودراما وظهور صورة التكفيرى أبو عبد الله بشكله الحقيقى واسمه " توفيق محمد فريح زيادة" ، الأسم الحركى "أبو عبد الله".

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مشهدمن المسلسل

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.