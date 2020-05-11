شاهد.. بيومي فؤاد يحكي قصصه المثيرة في رجالة البيت

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل رجالة البيت ، تقمص تيمون "أحمد فهمي" في شخصية عالم روحاني متخصص فى لغة الأموات يدعى نشأت الكون.

كما وصل غندور "بيومي فؤاد" إلى منزل تيمون وبومبا "أكرم حسني"، وظل يحكي غندور بعض القصص الخيالية

التي لا تصدق، وجاء ذلك عبر صفحة DMC بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر أن مسلسل رجالة البيت من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم

حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

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وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.