ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها بسبب ترتيب اسمها في شارة مسلسلها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة البحرينية ​أميرة محمد​ أنها تفكر في اعتزال التمثيل بسبب وضع اسمها في مرتبة متأخرة على شارة مسلسلي "كسرة ظهر" و"ضرب الرمل" وأكدت انها تعرضت للظلم بهذا الامر.

وقالت أميرة في فيديو انتشر أمس، إنها اعتادت في كافة أعمالها على ترك موضوع الشارة لمخرج العمل، إلا أنها فوجئت هذه المرة بوضع اسمها في مرتبة لا تليق بها: "منذ بداية رمضان لم أكن راضية عن العمل علما ان المشاهدين لا ينتبهون غالبا لما يعرض في مقدمة العرض"

واشارت الى أن حقها الأدبي "ضائع" في الأعمال الدرامية، بسبب وضع اسم -ممثلة ما- عمر تجربتها الفنية قصير جدا قبلها

واعتبرت أن "ما حدث من اختيار ووضع أسماء الممثلين في "التتر" ظلم بعينه وبعيد عن الإنصاف، لكنه لم يعطل مسيرتها الفنية من قبل، لأنها كانت وما زالت تواجه الأخطاء بنفس مرِنة، متوقعة أنها ستصحح في قادم الأيام، لكن وبكل أسف! يستمر تضييع حقوقها الأدبية، لذا تفكر في اعتزال العمل الدرامي".