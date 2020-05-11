بشرى وحسن الرداد في مسلسل رسوم متحركة

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الممثلة المصرية بشرى من وضع صوتها على أحداث مسلسل رسوم متحرّكة والذي يحمل عنوان "وريد وريدة"، ويعد أول مسلسل كرتون يطرح موضوع التبرع بالدم.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثل المصري ​حسن الرداد​، ونيفين محمود، وتسجيل جورج يعقوب، وشعبان محمد، وإخراج محمد مهران، ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.

وتشارك بشرى حاليا، في رمضان 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، مؤمن نور، وثراء جبيل، وسميرة عبدالعزيز، وأحمد كرارة.

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