بالفيديو - بلدية عاليه اللبنانية تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم على صوت رامي عياش

ميرنا وليد - بيروت - دعت بلدية عاليه اللبنانية سكان المنطقة للبقاء في منازلهم على طريقتها الخاصة والتي ميزتها عن غيرها. واختارت الفنان ​رامي عياش​ سفيرا لحملتها عبر صوته وهو يغني "لبنان يا قطعة سما" عبر مكبرات صوت ضخمة فسمعت الاغنية في المدينة كلها.

رامي عياش من أبرز الفنانين الذي غنوا للوطن والرومانسية والعديد من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية

من ناحية ثانية كان موقع "الفن" قد كشف ان رامي سيحل ضيفاً على برنامج الممثل أحمد السقا "إغلب السقا" بحلقة خاصة فيها الكثير من الاحداث المشوقة والالعاب الحماسية.

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