فيديو لابن أحمد أبو هشيمة يصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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وضجت مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي أخيراً بمقطع فيديو لابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الشاب عمر، وذلك بعد ساعات من عودة الاخير من شهر العسل مع الفنانة ياسمين صبري.
وتداول رواد المواقع المقطع الذي يظهر فيه الشاب الذي يدعى عمر ويبلغ من العمر 20 عاما خلال لقاء له من إحدى المباريات حيث يلعب للنادي الأهلي المصري وهو من مواليد عام 2000، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين.
واثار هذا المقطع النادر لابن أبو هشيمة من زواجه الاول قبل الفنانتين هيفاء وهبي وصبري، ضجة كبيرة لا سيما وان عمر في عمر قريب لوالدها، ويبدو كأنه شقيقه الصغير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.