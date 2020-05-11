مجموعة نظارات شمسية محدودة الإصدار من “Gucci” بسلاسل جريئة قابلة للفصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 مايو 2020 11:33 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ولموسم هذا الصيف، تقدم غوتشي مجموعة نظارات شمسية محدودة الإصدار جديدة حصرية عبر موقع Gucci.com، وتتميز بسلاسل جريئة قابلة للفصل تتدلى من أطراف النظارات، تعرض “أقراط” وتحمل شعار.

تنبع هذه الفكرة المبتكرة من إيمان غوتشي بأنه يجب أن يتمكن الأشخاص من التعبير عن شخصيتهم من خلال ملابسهم وإكسسواراتهم، وهي نموذجية لنهج غوتشي غير التقليدي، مما يحول النظارات عبر إضافة عنصر غير متوقع من المرح.

تتوافر ثلاثة تصاميم محدودة الإصدار من النظارات الشمسية، ويأتي كل منها بلونين مختلفين. التوافر مقيد جداً، حيث تم صنع 100 زوج فقط من كل إصدار.

إطاران أنثويان أكثر تقليدية في تصميمهما، في حين أن الإطار الثالث أكثر رجولة، على الرغم من أن هذه المجموعة في الواقع صممت لتكون محايدة وملائمة للجنسين، بما يتماشى مع طابع غوتشي.

تحتوي جميع الموديلات على أطراف تبدو مثل سلاسل Endura Gold الذهبية اللامعة، والسلاسل الفعلية المرتبطة بـ “الأقراط” مثبتة عليها.

نمط واحد يحتوي على إطار فراشة كبير الحجم باللون Endura Gold الذهبي اللامع، ويأتي مع أقراط لامعة من عرق اللؤلؤ الوردي وعدسة بنية، أو أقراط سوداء لامعة وعدسة صفراء.

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يحتوي التصميم الثاني على إطار مربع أسود لامع، وأقراط بيضاء لامعة من عرق اللؤلؤ، وعدسة متدرجة بلون رمادي- وردي؛ ويأتي نفس التصميم أيضًا بنمط جلد الحمار الوحشي الأسود اللامع والأسيتات تم صنعه حصرياً لغوتشي، وأقراط متطابقة وعدسة حمراء.

التصميم الثالث هو نمط أفياتور بإطار سميك باللون الأسود اللامع، مع أقراط متطابقة وعدسة رمادية صلبة.

يأتي هذا التصميم أيضاً بإطار أصفر فاتح وبني شفاف لامع، وأقراط مطابقة وعدسة خضراء.

تحتوي المجموعة على عبوات مخصصة: علبة نظارات مخملية وردية حمراء وحافظة حمراء. يحدد الملصق الموجود في العلبة أن هذه النظارات الشمسية تنتمي إلى إصدار محدود، وتم إنشاؤها حصريًا لـ Gucci.com.

للترويج للمجموعة، أطلقت غوتشي الحملة في حمام سباحة مضاء بنور الشمس وعلى الشاطئ. يظهر عارضي الأزياء بأسلوب خالي من الهموم حيث يقومون بالقفز في مياه حمام السباحة بينما يرتدون ملابسهم.

في صورٍ منفردة، أو في أزواج – معظمها يحتوي على فقاعات علكة وردية – يظهر مجموعة من عارضي أزياء غوتشي من الشخصيات الذكورية والأنثوية ذوي المظهر المميز بأنهم يتمتعون بالأقراط المزخرفة والمتأرجحة المرتبطة بالنظارات الشمسية.