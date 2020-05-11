كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 11:13 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لوزير الداخلية العراقي ” عثمان الغانمي ” خلال إجتماعه بقيادات الوزارة نشره المكتب الإعلامي للوزارة .
وتحدث عثمان الغانمي عن منهجه في إدارة الوزارة والذي يقوم على شعارين الأول هو ” الشرطة في خدمة الشعب ” والثاني هو ” النزاهة أولا ” .
وأكد على أن النزاهة هي المعيار التي سيتم اعتماده لتولي المناصب في وزارة الداخلية التي تختلف عن غيرها من الوزارت والتي تعمل على خدمة المواطن .
وأضاف : ” وزارة الداخلية يجب أن تكون أول من يطبق القانون والفساد يجب أن ينتهي حتى يكون لها قيمة في الشارع وبين المواطنين وتكسب ثقتهم ” .
وتابع : ” يجب أن يشعر الناس بأن هناك حكومة تهتم بهم وأيادينا يجب أن تكون بيضاء ” .
وهدد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي بقطع يد كل من تسول له نفسه بيع المناصب في وزارة الداخلية .
يذكر أنه ومع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية في العراق وخاصة المناصب الأمنية .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية العراقي يهدد كبار ضباط الوزارة ب ” قطع اليد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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