دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها في كواليس “سلطانة المعز”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إعلان الفنانة غادة عبد الرازق، مؤخرًا، عقد قرانها إلى مدير التصوير هيثم زينتا في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “سلطانة المعز”، نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، ظهرت فيه وهي ترقص في الزفة الصغيرة التي أقيمت لعبد الرازق، احتفالاً بزواجها.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته كاتبة: “من داخل تصوير سلطانة المعز، زفة العروسة القمر غادة عبد الرازق، وهيثم زنيتا، ألف مبروك ربنا يسعدكم”.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013، وعقدا القران وقتها، إلا أنه دبت بينهما بعض المشكلات بسبب أزمتها مع المخرج محمد سامي فانفصلا سريعاً بعدها.

‎”‎سلطانة المعز” من بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار‎.‎