أقسى انتقاد لمسلسل “أم هارون”: ” فيلم هندي تجاري رديء”

متابعة بتجـــــــــرد: ما زال مسلسل “أم هارون” الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد يثير الجدل. وكان آخر الانتقادات وأكثرها قسوة ذلك الذي وجهته الناقدة الكويتية ليلى أحمد.

وكتبت على حسابها على “إنستغرام”: “مسلسل أم هارون فيلم هندي تجاري رديء. اليوم تنسحب زنوبة من الفريج على يد 2 شابين أقوياء وهي تقاوم وتصارخ تناديهم، يسحبونها لإيداعها للملجأ، والكل واقف يتفرج. حياة الفهد وعائلة سعيد، أحمد الجسمي، سعاد علي، فؤاد علي ، الهام علي وعائلة محمد جابر، فخرية خميس وكل الفريج، الحارة عاجزين تماماً عن حماية البنت الضعيفة التي تساق كالدجاجة لأقدارها”.

وأضافت: “الجماعة أطال الله أعمارهم واقفين بس يصارخون بدون فعل ولا أحد بقلبه رحمة ولا شهامة رجال ليخلصّوا الفتاة المسكينة من قبضة حراس الملجأ. أين تكافل أهل الفريج زمان ضد أي اعتداء على أي واحد منهم؟ فما بالك ببنت الفريج زنوبة الخبلة؟”.

وتابعت: “قيس على ذلك قصص غير منطقية. مسلسلات رمضان 2020 لا منطق لحد الآن. فؤاد مش إبن أهله وزوجتة عاليه أمها وأبوها غير. لا أحداث درامية تجر أحداث لا خطوط تتقدم، لا شخصيات تتطور. هذا حال أغلب دراما رمضان. كيف لا يفكر هؤلاء النجمات والنجوم باحترام عقل جمهورهم واحترام تاريخهم؟”. وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد لكلامها ومعارض له. ويشار إلى أحمد انتقادت في وقت سابق أعمالاً خليجية أخرى منها مسلسل “محمد علي رود”.