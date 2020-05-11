إبنة سلافة معمار أصبحت شابة وتلفت الأنظار بجمالها

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة جمعت الفنانة السورية سلافة معمار مع ابنتها ذهب. ولفتت الأخير الأنظار بجمالها وأشار الكثير من المتابعين إلى أنها كبرت وأصبحت تشبه والدتها إلى حد كبير.

وفي المقابل اعتبر آخرون أنها ورثت بعض الملامح من والدها الفنان السوري سيف الدين السبيعي. إلا أن الآراء أجمعت على جمال الأم والإبنة.

ويشار إلى أن الفنانة تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “حرملك” وشاركت قبل ذلك في مسلسل “مسافة أمان”.

ويذكر أن بوستر العمل أثار ضجة بعدما قامت شركة “إيمار الشام للإنتاج الفني” بنشره عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وعلى إثر هذا عبرت الفنانة عن غضبها بسبب طريقة التصميم حيث علقت: “هالشي مزحة ولا حقيقة؟” وأضافت: “في شركة محترمة بتنزل هيك بوستر؟”.

وجمع المسلسل إلى جانب سلافة كلاً من كاريس بشار وعبد المنعم عمايري وأنس طيارة وجرجس جبارة وقيس الشيخ نجيب ونادين تحسين بك وهيا مرعشلي وعدد آخر من أبرز نجوم الشاشة السورية.