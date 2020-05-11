ابن فهرية إيفجين وبوراك أوزجيفيت.. نسخة مصغرة من والده

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة التركية فهرية إيفجن، على حسابها على “إنستغرام”، صورة لها برفقة طفلها من زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت.

وبدا الصغير بلوك شبيه إلى حد كبير جداً بذلك الخاص بوالده. وهو ما أشارت إليه الكثير من التعليقات على الصورة التي حققت أكثر من مليونين و437 ألف إعجاب.

ولفتت الفنانة الأنظار بتعليقها عليها باللغة الفرنسية حيث كتبت Mon Amour أي “حبي”. وردّ عليها أوزجيفيت بالمثل باللغة التركية.

ويشار إلى أن أخباراً شاعت مؤخراً عن خلاف بين الفنانة وشقيقة زوجها. وأشار تقرير لصحيفة Sabah التركية إلى أن النجمة حذفت مؤخراً متابعة الشقيقة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن سبب إقدامها على ذلك قد يكون رداً على ما قامت به الأخيرة في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها أحمد دنيز والد طفلتها أسيليا إذ قررت الانفصال عن الأسرة وإلغاء متابعتها لكل أفرادها على المواقع بعدما عانت من حالة نفسية صعبة.