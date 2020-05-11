صدمة حمو بيكا في “رامز مجنون رسمي”.. ويُجبر على الاعتذار

متابعة بتجـــــــرد: وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، فى حلقة مساء أمس (الأحد).
وفي البداية طلبت مقدمة البرنامج الفنانة أروى التعليق على صور الفنانين خلال الفقرة الأولى، وكانت البداية مع صورة الفنان هاني شاكر، ليعلق بيكا واصفاً اياه بالزعيم، وضحك المغني الشعبي عند رؤية صورة المغني حسن شاكوش ورفض التعليق.
ودخل حمو بيكا فى حالة من الصدمة والذهول بعد رؤيته رامز جلال خلال الإجابة على فقرة الصور.
وبعد أن بدأ رامز في فقرات مقلبه، وخلال فقرة الثعبان قام رامز بالطلب من بيكا الغناء، وهو ما قام به مؤدي المهرجان، قائلاً: “رامز اللي علم عليا وجاب راسي مكان رجليا”.
كما أمره رامز بتقديم الاعتذار للفنان هاني شاكر والملحن حلمي بكر، قائلاً: “أنا آسف يا أستاذ حلمي وآسف يا أمير الغناء العربي”.
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