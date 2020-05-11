أمريكا فيريرا ترزق بطفل ثانٍ

متابعة بتجـــــــــرد: أنجبت الممثلة الأمريكية الشهيرة أمريكا فيريرا طفلها الثاني من زوجها ريان بيرس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أمريكا أعلنت نبأ ولادتها طفلتها أمس الأحد، ونشرت صورة لها هي وزوجها وهما يمسكان يد الرضيعة.

وكتبت أمريكا 36 عاماً” وصلت لوسيا مارسول ويليامز في الرابع من مايو لكي تهنئني بنفسها بعيد الأم. بابا وماما وشقيقك الأكبر سعداء للغاية باستقبال نورها الساطع في أسرتنا”.

ويشار إلى أن الزوجين لديهما طفل يدعى سيباستيان ومن المقرر أن يتم عامه الثاني في نهاية هذا الشهر.

ومن المقرر أن تحتفل أمريكا، التي تشتهر بدورها في مسلسل «ذا أجلي بيتي» بعيد زواجها التاسع في 27 يونيو المقبل.