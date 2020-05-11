رافاييل جبور يُهدي محبّيه جرعة زائدة من الأمل

متابعة بتجـــــــــرد: في ظل انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم، والتزام الناس منازلهم للوقاية من الفيروس الذي ينتشر بشكل متسارع، شارك الفنان اللبناني الشاب رافاييل جبور محبّيه بأغنية حملت جرعة زائدة من الأمل بعنوان “انشالله”.

على طريقته الخاصة، دعا رافاييل جبور المحبين لعدم الإستسلام أمام الوباء، حيث نشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعًا غنائيًا من كلماته وألحانه، يهدف الى تشجيع الناس على التمسك بإرادة الحياة.

وحملت الأغنية رسالة اجتماعية وإنسانية لعل وعسى أن تمر هذه المرحلة الصعبة. وأرفق رافاييل جبور الفيديو الغنائي بالقول “كلمتين من قلبي انكتبو وتلحنو، وبحب وايجابية من أصحابي تقدموا”.

تجدر الإشارة إلى أن رافاييل جبور تخرج من برنامج “ستار أكاديمي” بموسمه الحادي عشر وحقق شعبية واسعة في لبنان والوطن العربي.