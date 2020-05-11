خاص- رفاييل جبور يكسر عزلته من خلف الشاشة

مع بداية أزمة فيروس كورونا، يطل نجم ستار اكاديمي الفنان اللبناني رفاييل جبور، بشكل دائم عبر حسابه على انستغرام ليتشارك مع محبيه أجمل الأوقات، فيغني لهم ويحثهم على ملازمة منازلهم للحد من انتشار هذا الوباء القاتل.

قبل ساعات، أطلق “جبور” مباشرة عبر انستغرام، أغنية لا تتعدى الدقيقة بعنوان “انشاالله” من كلماته والحانه مستوحاة من أزمة كورونا ومن الأجواء التي رافقت هذه الأزمة الصعبة ومكوث الناس في منازلهم.

وخلف شاشة ذكية، أطل رفاييل وهو يتوسط الفرقة الموسيقية ضمن تجربة العزف والغناء عن بعد عبر تطبيق الهاتف حيث اجتمعت الكلمة مع العزف المشترك كل من مكان إقامته.

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وغنى رفاييل: “اللي صاير بالدني ابداً مش لعبة.. كل مين على دينه يركع يصلي.. انشالله انشالله ايه بكرا أحلى.. ومنكون عرفنا قيمة بعض انشالله”.

وفي معلومات خاصة لـ “الخليج 365” علمنا أن رفاييل يستغل فرصة تواجده في الحجر المنزلي لكتابة وتلحين بعض الأغنيات لعرضها على الفنانين خاصة ان نجم ستار اكاديمي يمتلك من الاحساس ما يجعله يبدع في كتابة وتلحين الأعمال الفنية.

نذكر ان رفاييل جبور كان قد حصد شهرة واسعة جداً بين صفوف الشباب في لبنان والعالم العربي خلال مشاركته في برنامج “ستار أكاديمي” الذي فتح له باب الشهرة.