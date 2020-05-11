خاص- نجم مسلسل “حكايتنا” في قبضة الشرطة

بيرلا جعجع: تصدر النجم التركي بوراك دينيز، نجم مسلسل “حكايتنا”، العناوين في الساعات الماضية بعدما اصطدمت سيارته بدراجة نارية ظهرت أمامه وسط الطريق، حيث رصدته كاميرات الأمن الموجودة في الشارع.

الشرطة قامت بفحص بوراك ليتضح انه كان تحت تأثير الكحول بنسبة 1.77 فتم سحب رخصة القيادة منه لمدة ستة أشهر.

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عن هذه الواقعة، قال سائق الدراجة انه يعاني من آلام خفيفة في كتفه جراء الحادث حيث عرض عليه “بوراك” أن يصطحبه الى المستشفى لكنه رفض بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وكشف ان بوراك اعطاه رقم هاتفه كي ينصل به في حال استجد عليه اي شيء طارئ بسبب الحادث.

ترجمة موقع الخليج 365.