May 11, 2020
بيرلا جعجع: تصدر النجم التركي بوراك دينيز، نجم مسلسل “حكايتنا”، العناوين في الساعات الماضية بعدما اصطدمت سيارته بدراجة نارية ظهرت أمامه وسط الطريق، حيث رصدته كاميرات الأمن الموجودة في الشارع.
الشرطة قامت بفحص بوراك ليتضح انه كان تحت تأثير الكحول بنسبة 1.77 فتم سحب رخصة القيادة منه لمدة ستة أشهر.
عن هذه الواقعة، قال سائق الدراجة انه يعاني من آلام خفيفة في كتفه جراء الحادث حيث عرض عليه “بوراك” أن يصطحبه الى المستشفى لكنه رفض بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وكشف ان بوراك اعطاه رقم هاتفه كي ينصل به في حال استجد عليه اي شيء طارئ بسبب الحادث.
ترجمة موقع الخليج 365.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- نجم مسلسل “حكايتنا” في قبضة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.