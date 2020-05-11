ملامح بوسي في "اغلب السقا" تثير حيرة الجمهور.. هل بالغت بالتجميل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت حلقة النجمة المصرية "بوسي" في برنامج "اغلب السقا" مساء الأحد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصد عدد من النشطاء تغيّرا كبيرا في شكلها وأيضا صوتها، مرجعين ذلك إلى عمليات التجميل الكثيرة والمبالغ فيها، بخلاف البوتكس والفيلر.

ظهور "بوسي" مع أحمد السقا جاء بعد غياب مؤقت لها انشغلت خلاله ببعض الأزمات القضائية، حتى أنها لم تكد تخرج من قضيتها مع طليقها، حتى دخلت في أزمة التهرب الضريبي، لذا اضطرت للابتعاد عن الأضواء مؤقتا، ما جعل الجمهور يشعر بتغيير كبير في شكلها.

البعض رأى أن سبب غياب النجمة المصرية، قد يكون لأنها تزوّجت سرا وأيضا لأنها خضعت لعمليات تجميل، لكن النجمة لم تفصح عن زواجها من قريب أو بعيد، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلاف ملامح وجه بوسي تماما، وقالوا إن وجهها الذي اعتادوا عليه قد تغير بشكل ملحوظ.

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وقال أحدهم: "هو حد يا أخوانا لاحظ تغيير في وش بوسي غيري ولا عشان مش بشوفها بقالى كتير ولا إيه.. بس أنا بحبها أوي ومش عاوزها تمشي في سكة عمليات التجميل اللي أخرتها وحشة وهتبهدلها وهي حلوة رباني".

فيما علّق آخرون: "هو ليه شكل بوسي في أغلب السقا متغير أوي كدا يا جماعة وشها تخين وكأنها ضاربة بوتكس في جميع عضلات وشها.. كانت قمر وبوظت شكلها خالص خسارة"، و"بوسى عملت عملية تجميل في مناخيرها"، و"أول ما شوفنا بوسي في ‎إغلب السقا سارة بتقولي مالها أوحشت كدا وشكلها اتغير.. بقولها عاملة عملية تجميل وباظت باين قالتلي أو يمكن اتجوزت".

يذكر أن برنامج "اغلب السقا" هو برنامج ترفيهي، يستضيف فيه الفنان المصري احمد السقا أصدقاءه النجوم ليتسابق معهم في بضع ألعاب خفيفة ومسلية، والبرنامج من تقديم اللبنانية رزان مغربي.

وقدمت رزان، في بداية الحلقة ضيفتها بوسي، بأنها واحدة من نجمات الطرب الشعبي في مصر، والتي دخلت المجال وهي بعمر الـ15 عامًا، وأنها كانت تغني في الأفراح بالشوارع وأسبوع الأطفال، ثم انتقلت من القاع إلى القمة بفضل أغنيتها "لفي بينا يا دنيا"، وأنها الفتاة التي كانت تريد أن تصبح ولدا.