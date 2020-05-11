أحمد حلمي يعتمد على طريقة مضحكة لممارسة الرياضة في رمضان

أثار النجم أحمد حلمي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشره مقطع فيديو له وهو يمارس التمارين الرياضية في منزله.

ويظهر حلمي في المقطع وهو يحمل في يديه الاوزان ويحاول ممارسة التمارين الرياضية ويذكر أسماء المأكولات الشهيرة في رمضان مثل فتة بالموزة ومحشي ورق عنب، كوارع، معكرونة بالبشاميل، بسبوسة وكنافة بالقشطة.

وعلق على المقطع بطرافة: "تمارين القطايف في رمضان".

نال المقطع اعجاب الآلاف من متابعيه وانهالت التعليقات الطريفة على المقطع الكوميدي، واثنوا على طرافته الدائمة.

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