احتضان ليلى عبد اللطيف لمحمد عبده يثير التساؤلات والانتقادات

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار موجة واسعة من الجدل للفنان السعودي محمد عبده. وظهر فيه الأخير وهو يجلس في منزله فيما تقف خلفه الشهيرة في عالم الأبراج والتوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف.

ولفتت الأخيرة الأنظار بقيامها باحتضانه وأشار إلى أنه يوصيها بتطبيق التعليمات التي يقدمها لها. كما لفت إلى أنها تحضر الأطباق الشهية وتمنى حضور أفراد من أسرتها لزيارته.

وأحدث هذا المقطع ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث أعرب الكثيرون عن استغرابهم قيام عبد اللطيف باحتضان الفنان بهذه الطريقة وخصوصاً في شهر رمضان متسائلين عما إذا كانت صلة قرابة تجمعهما ومنتقدين قبول الفنان ذلك. وفي المقابل سخر بعضهم من زيادة وزنه مشيرين إلى أنه بات ممتلئ البطن بشكل ملحوظ.

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وجاء في التعليقات: "أبو نوره متى الولادة؟" و"طيب هي عجوز ما تستحي وهالحركات عادي عندهم انت يا محمد عبده ما تخاف الله؟" و"وش هالكرش؟ وبعدين وش هالتحضن؟ فيديو معفن صراحة". وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 19 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

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